Neuvième Palmarès Moci 2017 : les huit PME et ETI leaders à l’export sont…

Quelque 300 personnes ont assisté le 1er décembre à la neuvième cérémonie du Palmarès des PME et ETI leaders à l'international organisée par Le MOCI en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIP I-d-F) et avec le concours de Bpifrance, dans le cadre de la clôture de la 10e édition de la Semaine internationale « Faites de l'international 2017 » organisée par les CCI franciliennes.

L'événement s'est déroulé en présence notamment de Jean-Claude Karpeles, vice-président de la CCI des Hauts-de-Seine, délégué du président de la CCIP I-d-F en charge du Développement international et des affaires européennes, de Vincent Lalu, président du Moci, de Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, venue pour l'ouverture, et d'Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région Île-de-France, chargée du Développement économique, de l’agriculture et de la ruralité, qui est intervenue en clôture.

Voici le nom des huit lauréats de l'édition 2017 du palmarès et de leurs parrains :

- Le prix Exportateur de l'année a été décerné à Anne Delleur pour Arcancil, basée à Paris, et parrainé par Air France.

Ce prix récompense un manager et/ou entrepreneur visionnaire ayant mis en place une stratégie de développement export de long terme et des structures, qui recueillent les fruits de cette stratégie avec une croissance à l’export de sa société significative et constante. Part du CA à l’international d’au moins 30 %.

- Le prix Jeune pousse Globale de l’année a été décerné à Adrenaline Hunter, basée à Paris, parrainé par Business France.

Ce prix distingue une start-up (moins de 3 ans d’existence en phase de commercialisation) ayant, dès le début, envisagé son développement à l’international et mis en place une politique d’investissement, qui entre dans de nouveaux pays et se dote d’une organisation à l’étranger. La croissance de son CA est fulgurante à l’export.



- Le prix Entreprise Exportatrice de l’année a été décerné à Technogenia, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, parrainé par Caisse d'Epargne Ile-de-France.

Ce prix récompense une société dont le chiffre d’affaires à l’international a progressé régulièrement ces dernières années, témoignant de l’existence d’une véritable stratégie dans ce domaine, et dont la part de l’international dans le chiffre d’affaires dépasse les 30 %.

- Le prix Savoir-faire Exportateur de l’année a été décerné à Lim Group, de la Nouvelle Aquitaine, parrainé Bpifrance.

Ce prix récompense une société au savoir-faire traditionnel, artisanale ou semi-industrielle, qui montre une capacité d’adaptation pour percer sur de nouveaux marchés étrangers (normes, robotisation, OEA…). Plus que le montant des ventes export, c’est leur progression au regard des initiatives prises qui sera appréciée.



- Le prix Produit Exportateur de l’année a été décerné à Provepharm Life Solutions, de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), parrainé par Dachser.

Ce prix distingue un nouveau produit ou un produit déjà existant qui, après avoir fait éventuellement l’objet d’une adaptation, perce à l’international grâce à une politique d’innovation soutenue et la mise en place de structures (VIE, distributeurs, bureaux…). Part de l’export dans le CAI de l’entreprise productrice d’au moins 30 %.

- Le prix Exportateur francilien de l’année a été décerné à Interlude, basé dans les Yvelines, parrainé par la CCI Paris Ile-de-France.

Ce prix distingue une société ayant son siège en Ile-de-France et dont le chiffre d’affaires à l’international a progressé de plus de 30 % par rapport à l’année précédente et dont la part de l’international dans le chiffre d’affaires dépasse les 30 %. Le chef d’entreprise a fait de l’international un axe de développement stratégique.

- Le prix Meilleure Com’ à l’export a été décerné au Slip Français, basé à Paris, parrainé par DSV.

Ce prix récompense une entreprise qui perce ou a percé à l’international dans un continent, une région, un pays, grâce à une campagne de promotion ou de communication réussie.

- Le prix Entreprise Région du monde a été décerné à Mecatherm, de la région Grand Est, parrainé par le Crédit Agricole.

Ce prix distingue une société qui a une croissance à l’export régulière depuis trois ans, dans une région du monde dont elle a fait sa priorité. Exemples : l’Europe, l’Afrique, l’Asean, etc.



Une sélection rigoureuse

Rappelons que le palmarès du Moci n’est pas un concours auquel les sociétés s’inscrivent en remplissant un dossier. Il est l’aboutissement d’un processus de sélection minutieuse d’entreprises en fonction de critères précis, sous la conduite de la rédaction du Moci, s’appuyant sur des partenaires et des expertises. Les entreprises sont choisies parmi les PME ou ETI (moins de 250 millions de chiffres d’affaires), françaises (domiciliée en France), et indépendantes de grands groupes.

Cette année, une présélection de 60 entreprises avait été effectuée par Bpifrance et la CCIP I-d-F selon les critères fournis par le Moci : cette liste première a servi de base à l'élaboration de la liste des 24 entreprises finalistes avant qu'un jury ne choisissent les lauréats. La société spécialiste de l’information d’entreprise Bureau Van Dijk, partenaire de ce palmarès, a fourni un rapport d’évaluation de la situation financière pour chaque société.