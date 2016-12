Inde / Export : Business France et la CCI France-Inde signent un partenariat pour mieux aider les PME

© DR

La CCI France-Inde (IFCCI) et Business France Inde ont signé une convention de partenariat en vue de mieux coordonner leurs aides aux PME, selon un communiqué commun diffusé le 19 décembre. Cet accord est la déclinaison indienne de l’accord cadre de partenariat stratégique pour le développement des PME françaises à l’international, signé à Paris le 11 mars 2015 par Business France, CCI International et CCI France International, sous l'égide de Matthias Fekl, secrétaire d'Etat français au Commerce extérieur, afin de mettre en place un parcours simplifié pour les PME en quête d'aide dans leur projet de déploiement à l'export*.

C'est aussi l'objectif de la convention signée en Inde : « cet accord a pour objectif de proposer une offre complète, simplifiée et lisible, aux entreprises françaises souhaitant prospecter ou développer leurs activités sur le marché indien» précise le communiqué. Selon Pierre Behnam, président de l’IFCCI, « la répartition des rôles est désormais clairement définie entre la Chambre qui s’occupe de l’implantation des PME ainsi que de l’animation de son réseau, et Business France qui accompagne ces sociétés dans leurs stratégies d’entrée sur le marché indien ».

L’IFCCI, qui propose aux entreprises françaises des services visant à faciliter leurs démarches en Inde est une chambre bilatérale qui compte 560 membres français et indiens et emploie 23 collaborateurs permanents. Disposant de quatre bureaux régionaux à Mumbai, Delhi, Bangalore et Chennai, elle héberge les bureaux de représentation de la CCI Paris Ile de France et de la CCI Ile de La Réunion. A travers cet accord, les deux signataires ont, selon le communiqué, «souhaité mettre en œuvre un principe de complémentarité afin de renforcer la cohérence du parcours des entreprises françaises».

Thibaut Fabre, directeur de Business France Inde, et Pierre Behnam (au centre de gauche à droite sur notre photo) et ont signé cet accord stratégique lors de la réunion du comité Inde des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), à l’Ambassade de France de New Delhi, en présence d'Alexandre Ziegler, ambassadeur de France en Inde (à droite sur notre photo) et Payal S. Kanwar, secrétaire générale de l'IFCII (à gauche sur notre photo).

