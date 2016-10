Accompagnement des PME et ETI / Afrique : Bpifrance lance la mission Accélérateurs Afrique

© beugdesign-fotolia.com

Bpifrance vient de démarrer le 24 octobre son premier programme « Accélérateurs Afrique » pour accompagner en Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud 13 entreprises françaises des promotions de ses deux programmes d'accompagnement Accélérateur PME et Accélérateur ETI.

Les 13 PME et ETI* sélectionnées pour faire partie de la mission « Accélération Afrique » opérée par Bpifrance auront cinq jours, du 23 au 28 octobre, « pour transformer leur approche des marchés africains », précise la banque publique d'investissement dans un communiqué. Sur place, à Abidjan et Johannesburg, elles seront prises en charge par les experts marchés de Business France.

Les dirigeants d'entreprise en croissance auront accès à un programme de rencontres « sur-mesure » avec les acteurs économiques ivoiriens et sud-africains, organisé par Business France. Au programme de cette mission : des rendez-vous BtoB ciblés avec des prospects, partenaires et distributeurs potentiels, ainsi que des sessions de networking, des échanges de bonnes pratiques lors d'entretiens avec des cabinets de conseils, des avocats fiscalistes et des investisseurs africains.

« La mission, souligne le communiqué, doit permettre aux membres des Accélérateurs PME et ETI de Bpifrance de cerner, au-delà des rendez-vous d’affaires, les dynamiques africaines pour mieux exporter vers ce continent ».

Un accompagnement de 24 mois pour les entreprises « accélérées »



Pendant 24 mois, les dirigeants des entreprises « accélérées » bénéficieront des services d’accompagnement de Bpifrance et ses partenaires locaux, notamment Business France et AfricInves. À l’issue d’un diagnostic « à 360 degrés », chaque entreprise accèdera à un portefeuille de « services à la carte » devant lui apporter des solutions en termes de stratégie, d’innovation, de développement commercial, de croissance externe, d’internationalisation ou encore de performance industrielle.

« Le continent africain est la prochaine frontière pour les entrepreneurs. Pour nos pépites nationales, accélérer en France nécessite de faire un détour par l'étranger. Nos entreprises sont prêtes à conquérir de nouveaux marchés si on soutient leurs ambitions. C'est l'essence même de la mission de Bpifrance », a déclaré lors du lancement du programme Accélérateurs Afrique Fanny Letier, directrice exécutive Fonds propres PME et en charge de la coordination de l'accompagnement et des programmes Accélérateur PME et Accélérateur ETI.

*Les 13 entreprises sélectionnées pour faire partie du programme Accélérateurs Afrique sont : Amsycom (architecture, conseil immobilier) ; Avlo (construction, BTP) ; BEG Ingénierie (construction, BTP, Ingénierie) ; Biotope (ingénierie environnementale, études techniques) ; Biovotis (laboratoire, agronomie, environnement) ; Carbonex (greentech et énergies) ; Codra (programmation informatique) ; Igienair (BTP, énergie renouvelable) ; PGS (bois) ; Ryb (plasturgie) ; Sites (conseil aux entreprises, nucléaire) ; Technilum (mobilier urbain d'éclairage) ; TGL Group (BTP, immobilier).

Venice Affre

Pour en savoir plus :

Consultez en pièce-jointe ci-dessous le dossier de présentation (19 pages) « Mission Accélérateurs Afrique » de Bpifrance

