États-Unis / Protectionnisme : vers un « hard Trump » ou un « soft Trump » ?

Renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) avec le Mexique, remise en cause du Partenariat transpacifique (TPP) conclu par son prédécesseur avec 11 autres pays d’Asie et d’Océanie –dont le Japon et l’Australie- mais aussi du Partenariat transatlantique (TTIP ou TAFTA) en négociation avec l’Union européenne, taxation jusqu’à 45 % des importations chinoises, renforcement des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)… Donald Trump dressera-t-il vraiment toutes les barrières protectionnistes qu’il a promises durant sa campagne électorale ? Pour reprendre une expression en vogue depuis le Brexit, aura-t-on un « hard Trump » ou un « soft Trump » ?

La réponse ne va pas de soi si l’on en croit deux des experts entendus à l’IFRI le 1er décembre 2016, lors de la conférence annuelle sur les États-Unis de l’IFRI (Institut français des relations internationales) consacrée au thème bien choisi de « Donald Trump Président » à l'initiative de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du nord de l'Institut...