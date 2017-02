Vin / Export : opération test pour Business France au salon ProWein

Du 19 au 21 mars, à Düsseldorf, Business France accueillera pour la première fois les 840 entreprises françaises participant au Pavillon France de ProWein, le plus grand salon B to B des vins et spiritueux dans le monde, avec ses 55 000 visiteurs professionnels. En effet, depuis le 1er janvier, l’agence d’accompagnement des entreprises françaises à l’international est le seul organisateur des Pavillons France dans les salons agroalimentaires étrangers.

Rappelons que les derniers évènements, dont ProWein, montés par l’agence de communication Sopexa au titre de la délégation de service public (DSP) du ministère de l’Agriculture, ont été transférés à Business France. Du coup, onze cadres de Sopexa ont parallèlement rejoint Business France, dont quatre dans le vin. C’est ainsi que Christine Mayet continuera à piloter l’opération ProWein chez Business France. Il n’y aura ainsi pas de révolution pour les centaines de producteurs et négociants français qui seront regroupés cette année sur une superficie de 6 300 m2 dans les halls 11 et 12 du parc d’expositions de Düsseldorf. « La seule nouveauté, explique Christine Mayet à la Lettre confidentielle, ce sont les onze master-class* ou dégustations commentées, des sessions de 45 minutes, assurées par les collectifs régionaux »...