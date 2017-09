Inde / France : les entreprises françaises séduites par le défi du Make in India

© Noppasinw-Fotolia.com

Du 24 au 29 septembre, Pierre Gattaz, qui préside le Mouvement des entreprises de France (Medef), conduira en Inde une délégation de plus de 60 personnes, dont 43 dirigeants d’entreprises*, avec Marianne Laigneau, vice-présidente du Conseil d’affaires France-Inde de Medef International et Senior Executive de la division International d’EDF, et Gérard Wolf, président de la "task force" Ville durable de Medef International et de la société d’accompagnement dans les pays émergents Brics Access. Alors que cette semaine, une mission de 11 entreprises de la filière agro-équipements française montée par Bpifrance, Business France et la banque HSBC s'est également envolée pour l'Inde, c'est un signe de la volonté des pouvoirs publics comme des milieux d'affaires d'effectuer une percée plus large, dans ce vaste pays, que le secteur aéronautique et de Défense ouvert par le décollage du Rafale en décembre 2016...

