Design / Export : 64 innovations récompensées pour les Janus 2016

Elles s'appellent Bleu Jour, Add+, PK, Sigvaris... Ces entreprises françaises ont été récompensées au Quai d'Orsay pour leurs créations alliant design et innovation : un micro-ordinateur cubique made in France, un système modulable de compositions murales, des écouteurs sans fil, des chaussettes de compression médicale en fibre de lin. Elles ont reçu un Janus du Design, label d’esthétique industrielle décerné par l'Institut Français du Design.

Au total, 64 Janus du Design ont été remis aux lauréats des Janus du Design 2016 lors de la 62ème cérémonie des Janus (notre photo) présidée par Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger le 22 novembre, en présence de Anne-Marie Sargueil, présidente de l’Institut Français du Design.

L'Institut Français du Design soutient « l'importance de la valeur d'usage » et encourage les projets qui « utilisent le design pour améliorer le cadre de vie ». La cérémonie des Janus du Design 2016 a récompensé des entreprises et des projets qui représentent « l’excellence française » dans de nombreux domaines industriels. Le design constitue un véritable facteur de compétitivité pour se différencier et conquérir des marchés internationaux.

Créé en 1953 par arrêté ministériel, le label Janus, initialement appelé « Beauté France », consacre les « meilleures réalisations en termes de design ». Ces réalisations doivent respecter la charte de « l’Esthétique industrielle ». Le Janus est ouvert à tous les marchés, en France et à l’international. Ce label s’adresse à toutes les entreprises (industries, commerce, services et collectivités), quelle que soit leur taille (grands comptes ou startups). En 2016, le jury composé de designers, architectes d’intérieur et architectes, graphistes, ergonomes, responsables marketing... a noté la «remarquable avancée » des startups au nombre de dix.

Parmi les différentes catégories*, voici les Janus de l’Industrie, qui récompense les produits industriels pensés dès leur conception pour apporter une valeur d’usage, donc un bénéfice réel pour l’utilisateur. Un bon exemple de jusqu'où peut aller le souci du design ! Voici les lauréats 2016 de cette catégorie :

-ADD+, pour son système modulable de compositions murales conçu en France ;

-Barrisol, pour sa lampe MANTA luminaire à la forme organique et épurée produite à partir de toiles Barrisol ;

-BBdor, pour son berceau écologique en lin pour bébés "Cocon";

- Bleu Jour, pour son micro-ordinateur cubique "Kubb";

-Brandt France, pour son lave-linge intelligent "Top Intellect";

-Déambulons, pour sa ligne de mobilier en bambou français "Cocon Bulle" ;

-l'allemand Dornbracht, pour sa douche électronique "Sensory Sky";

-le britannique Dyson, pour son humidificateur AM10 qui élimine 99,99 % des bactéries présentes dans l’eau ;

-ebm-papst, pour sa nouvelle solution aéraulique de ventilation "AXITOP" et son ventilateur à moto-turbines "RADIPAC" ;

-Epta France, pour ses "e-Lockers", des consignes réfrigérées pour la grande distribution ;

-Fashion Sécurité, pour sa salopette de travail dédiée aux femmes ;

-Groupe Atlantic, pour "Sensium", son nouveau sèche-serviette ;

- PK, pour "K’ASQ", ses écouteurs sans fil, connectés à un smartphone par Bluetooth et équipés d’un système antichute;

-Natural Security, pour sa solution de paiement "Keynomade";

-l'américain Nest situé à Palo Alto (Californie), spécialisé dans la domotique, pour son thermostat connecté "Nest Leraning" ;

-SFL, pour son bloc de prises extra-plat "Eight" qui s'intègre dans le plan de travail d’une cuisine;

-l'allemand Still, spécialisé dans les équipements d'entrepôts, pour son préparateur de commandes "iGo neo CX 20".

