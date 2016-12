Classement PISA 2015 : l’Asie premier de la classe, la France obtient la moyenne

Singapour arrive en tête de l’édition 2015 de l’enquête PISA (Program for International Student Assessment) en français « Programme international pour le suivi des acquis des élèves », qui évalue la qualité, l’équité et l’efficacité des systèmes scolaires, et dont les résultats ont été rendus publics le 6 décembre par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'objectif de cette enquête triennale est de comparer les performances de différents systèmes éducatifs dans le monde en évaluant les compétences acquises par les élèves en fin d'obligation scolaire (à l'âge de 15 ans).

L'enquête PISA évalue les compétences des élèves dans trois domaines : sciences, compréhension de l’écrit et mathématiques. En 2015, près de 540 000 élèves de 15 ans dans 72 pays ont été soumis aux épreuves de sciences, de compréhension de l’écrit, de mathématiques et de résolution collaborative de problèmes. La nouvelle enquête met l'accent sur les aptitudes des élèves en sciences, « les compétences dans ce domaine revêtant une importance grandissante dans l’économie et la société d’aujourd'hui », souligne l'enquête.

L’Asie occupe le haut du tableau

Singapour surclasse le reste du monde dans la dernière enquête PISA. Les élèvent excellent en sciences, en mathématiques et en compréhension de l'écrit, ce qui vaut à Singapour d'occuper le premier rang du classement. En sciences, Singapour obtient un score de 556 points, supérieur à la moyenne de 493 points des pays de l'OCDE. Dans les pays de l’OCDE, près d’1 élève sur 10 obtient des résultats très élevés en sciences, contre 1 sur 4 à Singapour. La cité-État obtient 535 points en compréhension écrite (contre 493 points pour la moyenne de l'OCDE). En mathématiques, Singapour excelle aussi avec 564 points (contre une moyenne de 490).

Parmi les 10 premiers pays du classement 7 sont situés en Asie : Singapour, Japon, Taipei chinois, Macao, Vietnam, Hong Kong et Chine B-S-J-G (Beijing-Shanghai-Jiangsu-Guangdong). L'enquête observe que plus d’un élève sur quatre à Pékin, Shanghai, Jiangsu et Guangdong (Chine), à Hong Kong, à Singapour et au Taipei chinois, affiche de très bonnes performances en mathématiques.

Les élèves français obtiennent la moyenne

Totalisant 495 points dans le domaine des sciences, la France se situe dans la moyenne des pays de l’OCDE (493 points). L'enquête montre qu'en France les meilleurs élèves en sciences peuvent utiliser des idées ou des concepts scientifiques abstraits pour expliquer des phénomènes ou des événements plus complexes et mal connus. A contrario, l’enquête montre que les élèves peu performants en sciences « ne sont pas capables d'utiliser des connaissances scientifiques basiques ou connues pour interpréter des données et tirer une conclusion scientifiquement valide ».

En compréhension de l'écrit, l'Hexagone obtient 499 points et se situe légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE (493 points). L'enquête observe que « les meilleurs élèves peuvent retrouver des informations qui exigent de situer et d'organiser plusieurs données intégrées dans un texte ou un graphique ». Les élèves « peu performants » ont eux des difficultés pour extraire l'idée principale d'un texte.

En mathématiques, avec 493 points, la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE (490 points). Les élèves « très performants », commente l'enquête, « sont capables de produire une réflexion et un raisonnement mathématiques avancés ». Cependant, les élèves peu performants « ne sont pas capables de calculer le prix approximatif d'un objet dans une autre devise, ni de comparer la distance totale à parcourir avec deux itinéraires différents ». La France se positionne ainsi à la 27ème place du classement PISA.

Venice Affre

