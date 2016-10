Export / Accompagnement : “Impact”, nouveau nom des accélérateurs de startups de Business France et Bpifrance

Afin de décliner leur programme commun d'accélération de startups à l'international baptisé ubi i/o sur les États-Unis et la Chine, deux grands marchés de la tech, Business France et Bpifrance ont décidé d'homogénéiser le format de leur programme d’accélération et ont annoncé le 6 octobre la création d'une identité commune – Impact – avec pour objectif « d’internationaliser rapidement des startup en pleine phase de changement d’échelle ». Pour 2017, deux programmes sont ainsi mis en place : Impact USA et Impact China.

« Nous voulions donner une nouvelle identité au programme, qui traduise mieux notre engagement auprès des startups de la French Tech (...) Notre ambition c’est de devenir un accélérateur mondial de référence sur les principaux marchés tech de la planète », explique Stéphane Alisse, directeur du département Tech et Services de Business France Amérique du Nord et du programme Impact, cité dans un communiqué.

Quelque 18 startups seront sélectionnées pour faire partie de la promotion 2017 qui se déroulera du 17 avril au 23 juin à San Francisco et New York. Dix startups seront basées pendant dix semaines sur le campus de San Francisco dans la Silicon Valley et huit autres sur celui de New York pour cibler l’écosystème de la « Silicon Alley » (écosystème numérique particulièrement actif dans les médias, l’édition, la publicité, les fintechs etc.).

Un jury sélectionnera les dix-huit lauréats d’Impact USA 2017. Chaque candidat sera évalué sur la base de la pertinence de son projet pour le marché américain, son produit, ses références et sur sa capacité à soutenir ce projet américain.

« En proposant de connecter des startups françaises avec des grands groupes américains et en rapprochant notre écosystème de ceux de San Francisco et de New York, Impact USA s’inscrit pleinement dans la stratégie d’accompagnement de Bpifrance et plus particulièrement du Hub », a indiqué Paul-François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance, cité dans un communiqué.

L’appel à candidatures pour l'édition 2017 de Impact USA a ouvert le 6 octobre. Les startups ont jusqu’au 2 décembre 2016 pour postuler.

En 2017, le programme Impact se déploiera en Chine "Impact China" sur quatre campus : Hong Kong, Shenzhen, Shanghai et Pékin.

