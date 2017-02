États-Unis / Numérique : 17 startups lauréates du programme “Impact USA 2017” partent à San Francisco et New York

Dix-sept startups françaises sélectionnées pour faire partie du programme d’accélération Impact USA, conçu par Business France et Bpifrance, vont passer dix semaines en immersion aux États-Unis au cœur de la Silicon Valley à San Francisco et à New York.

« Impact USA » est le nouveau nom donné à ubi i/o, le programme d'accompagnement des startups françaises outre-Atlantique (voir notre article) initié en 2014 par la banque publique d'investissement et Business France pour préparer les startups de la French Tech à la concurrence rude du marché américain des écosystèmes tech.

Pour sa 4ème édition, le programme dorénavant baptisé Impact USA accueillera une promotion de 17 startups sélectionnées parmi une centaines de candidatures et pré-sélectionnés sur 50 dossiers. Les jeunes pousses ont été retenues par un jury franco-américain sur les critères suivants : la pertinence de leur projet pour le marché américain, la qualité de leur produit, la cohésion de leur équipe et la capacité à soutenir leur projet aux États-Unis.

10 semaines d'immersion pour avoir une plus grande visibilité au sein de l'écosystème local



Dix d'entre elles partiront 10 semaines du 17 avril au 23 juin prochains à San Francisco et les sept autres à New York pour participer à une série d'événement de pitching et présenter leur offre devant les acteurs influents de la tech. Les dirigeants des 17 startups sélectionnées pour intégrer la promotion 2017 d'Impact USA étaient réunis à Paris les 8 et 9 février au Hub Bpifrance boulevard Haussmann pour participer à deux journées d'information sur le marché américain.

L'objectif d'Impact USA « est de vous permettre de réaliser en 10 semaines ce que vous feriez seul en 10 mois ou 1 an », a indiqué Stéphane Alisse, directeur du département Tech et Services de Business France Amérique du Nord lors de la réunion du 8 février. Financé à hauteur de 50 % par Bpifrance (package incluant les prestations de Business France) hors transport aérien et hébergement, le programme ambitionne de permettre à ces jeunes entrepreneurs de « concrétiser leurs premiers rendez-vous d’affaires dès leur 1er jour d’immersion » qu'ils soient basés à San Francisco ou à New York.

Les dix startups qui seront hébergées sur le campus Galvanize de San Francisco sont : Dawex (place de marché de données), Designed4Work (solution SaaS d'Entreprise Content Management - ECM), Fidzup (plateforme de marketing mobile pour le retail), LiveMon (solution de supervision proactive pour les systèmes informatiques), Plume Labs (applications pour mesurer la pollution de l'air, grâce à l'open data), Predicis (logiciel automatique d’analyse prédictive pour les campagnes marketing), Quasardb (technologie de stockage logicielle optimisée pour l'analyse des données en temps réel), Saagie (technologies d'analyse de données), Seclab (solutions clés en main protégeant contre les cyber menaces), Smart & Blue (solutions connectées pour une gestion intelligente de l’eau).

Et les sept autres jeunes pouces qui résideront sur le campus Galvanize de New York sont : CAILabs (solutions pour augmenter la capacité des fibres optiques), Cognik (plateforme de personnalisation pour l'industrie des médias et du divertissement), Deep Algo (start-up de DataScience. Deep Algo offre une documentation automatique des algorithmes en mode SaaS), Ejust (résolution de litige en ligne), Optimiz.me (logiciel de référencement des sites Internet), Tinyclues (solution d’intelligence artificielle pour les campagnes marketing des e-commerçants) et Xooloo (application pour permettre aux parents de surveiller les contenus des appareils connectés (smartphone, tablette, ordinateur) de leurs enfants).

10 semaines de coaching en France pour intégrer les codes du marché américain



L'édition 2017 met l’accent sur « la phase préparatoire » des jeunes pousses en amont de leur immersion sur le marché américain. Les candidats profiteront d’un accompagnement d’une durée de 20 semaines dont 10 en France avant leur départ, c'est la nouveauté de l’édition 2017, et 10 sur place.

Avant le départ, les candidats bénéficieront de 10 semaines de coaching et de préparation intensifs pour affiner leurs priorités de développement, définir leur stratégie marketing et commerciale et pour se prêter à l’exercice du « pitch ». Ils doivent en effet être prêts à présenter en anglais, en moins d'une minute, leur solution ou projet devant de potentiels clients américains. Pour Stéphane Alisse, « il est impératif d'avoir une préparation minutieuse ». Les candidats doivent « bien définir » leur stratégie d'approche du marché et « intégrer au plus vite les codes du business à l'américaine, pour être immédiatement opérationnel une fois sur place ».

Chaque start-up sera suivie tout au long des 20 semaines par un conseiller de Business France basé aux États-Unis pour établir sa stratégie et la déployer sur le marché américain.

34 startups accélérées sur le marché américain

Le lancement de l'édition 2017 du programme Impact USA était également l'occasion de faire le bilan des trois précédentes éditions. En trois promotions, 34 startups ont été accompagnées sur le marché américain.

Entre 2014 et 2016, Impact USA c’est : « 77 millions de dollars levés par les startups pendant ou à l’issue du programme » et « plus de 200 contrats commerciaux signés aux États-Unis grâce à Impact USA », selon les chiffres communiqués par Bpifrance et Business France. Un programme donc qui a fait ses preuves. Reste à connaître désormais les retombées de l'édition 2017. À suivre...

Venice Affre

