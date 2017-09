UE / Commerce : la politique commerciale, chantier prioritaire de la Commission

© vege-Fotolia.com

Le commerce international sera au cœur du discours annuel de Jean-Claude Juncker sur l’état de l’Union, prévu à Strasbourg le 13 septembre prochain. Si rien n’a été officiellement annoncé, l’allocution du président de la Commission devant les Vingt-huit ambassadeurs de l’Union européenne (UE), le 31 août dernier, a néanmoins dévoilé les grandes priorités de l’exécutif pour 2018. Et la politique commerciale figure en tête de liste des cinq principaux chantiers.

« Pour chaque milliard d'euros que nous exportons en plus vers les autres parties de la planète, nous pouvons constater qu'il y a création spontanée, organisée, de 14 000 emplois en Europe. C'est donc une affaire qui mérite toute notre attention », a souligné Jean-Claude Juncker lors du séminaire réunissant les diplomates européens. « Je constate avec un certain plaisir que nombreux sont ceux qui, de l’extérieur, viennent me voir pour nous expliquer qu'il faudrait que nous concluons avec eux des accords commerciaux », s’est-il ensuite félicité...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI

Pour lire la suite, exceptionnellement en accès gratuit, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés