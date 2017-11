Sommet UE-UA : les Européens peuvent se relancer en Afrique face aux Chinois

© Fotolia.com

Une coïncidence ? Le 5e Sommet Union Européenne-Union africaine (UE-UA), au cours duquel le président français Emmanuel Macron doit dévoiler sa politique africaine, se déroulera les 29 et 30 novembre, alors que se sera tenu les deux jours précédents le 2e Forum d’investissement Chine-Afrique, les 27 et 28 novembre. Le premier est organisé à Abidjan, capitale économique de Côte d’Ivoire, bastion de la présence française au sud du Sahara, le second à Marrakech, au Maroc.

La Chine et le Royaume chérifien, toute proportion gardée, ont un point commun : ils sont partis tous deux il y a quelques années à la conquête du continent. Le ministère marocain de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique soutient le forum d’investissement Chine-Afrique. Faut-il y avoir pour Rabat une tentative de rapprochement avec Pékin ?...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 261

diffusée le 23 novembre 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés