Royaume-Uni / UE : pour Pascal Lamy, « on ne saura pas clairement avant 10 ans le résultat du Brexit »

À propos de l'impact du « Brexit », une chose est sûre : les 550 conseillers du commerce extérieur (CCE) qui étaient présents au dernier « Mondial de Deauville », les 6 et 7 octobre, sont partagés entre optimistes et pessimistes : lors d’un sondage effectué en temps réel à l’occasion d’une table ronde sur le sujet, ils ont été 50 % à considérer que c’était une opportunité pour le commerce extérieur français.

S’ils ne sont pas parvenus à faire bouger ces lignes, Olivier Morel, président du comité Grande-Bretagne des CCE, Thomas Courbe, directeur général adjoint du Trésor et Pascal Lamy, ex-directeur général de l’OMC (notre photo), ont eu le mérite d’éclairer tout le chemin restant à parcourir avant que le « Brexit » ne soit effectif et que l’on puisse juger de son impact réel sur le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE). Et d'acquérir une certitude : ce sera long et compliqué !...

