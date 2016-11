Palmarès MOCI : Environnement SA – Prix Croissance Export 2016

Agnès Joly, directeur Trade Services à la Société Générale a remis le 25 novembre, à Paris lors de la septième cérémonie du Palmarès des PME & ETI leader à l'international à Serge Aflalo, vice-président, directeur commercial et marketing du groupe Environnement S.A, le prix Croissance Export du Moci.



« Si nous avons connu une telle croissance à l’international en 2015 (+ 70,36 %), c’est grâce au marché asiatique », annonce d’emblée Serge Aflalo, vice-président directeur commercial et marketing du groupe Environnement SA, leader européen en instrumentation pour la surveillance et l’environnement. Cette entreprise équipe les principales villes du monde d’instruments de mesure de la qualité de l’air : Bangkok, Séoul, Pékin, Chongqing, Bombay, Delhi, Istanbul, Dubaï, La Mecque, Tunis, Mexico, Barcelone, etc.

Les marchés sont porteurs. Depuis quelques années, la Chine et l’Inde édictent ainsi de nouvelles réglementations pour lutter contre la pollution. La société, basée à Poissy (500 employés dans le monde, dont 235 en France), a ainsi pu y livrer des systèmes de monitoring, mais également répondre aux besoins des entreprises chinoises en matière de respect des normes environnementales, en leur fournissant des analyseurs de mesure en continu des particules en milieu industriel.

« Nous avions anticipé il y a deux ans, en rachetant en juillet 2014 le leader européen de ce type d’équipements basé à Cambridge, le britannique PCME Ltd, dont l’activité était ainsi très complémentaire de la nôtre », se réjouit le dirigeant d’Environnement SA. « Une anticipation d’autant plus bénéfique, insiste-t-il, que tant en Chine qu’en Inde, quand l’État central décide en matière d’environnement, les industriels, les municipalités et les provinces appliquent ». Ainsi, en Inde, les provinces sont tenues d’appliquer les décisions d’une instance fédérale, le Central Pollution Control Board (CPCB).

Acquisitions externes et croissance organique sont les deux fers de lance de la stratégie du groupe français. Il vient tout récemment d’acquérir TDL Sensors, spin-off du département d’ingénierie chimique de l’Université de Manchester, spécialisé dans la mise au point d’analyseurs de gaz basés sur l’utilisation de lasers haute résolution. « C’est un must, en particulier, pour la mesure haute résolution de concentrations de gaz dans les process industriels », juge Serge Aflalo. Autre emplette récente, SWR engineering Messtechnik Gmbh, un spécialiste de la mesure de flux de particules et granulats assez complémentaire de PCME, implantée à Schliengen près de Fribourg.

Parallèlement à des acquisitions externes de technologies complémentaires, Environnement SA est une société innovante, qui s’est dotée à Poissy d’un centre de recherche et développement (R&D) pluridisciplinaire, fortement développé dans la spectroscopie et les méthodes de détection optique. Fin 2015, une nouvelle gamme d’analyseurs de surveillance de la qualité de l’air « Série-e » a été lancée. Orientée sur l’international dès sa création en 1978, Environnement SA est aujourd’hui présent dans près de 70 pays au travers d’un réseau d’agents exclusifs et de filiales en Allemagne, Chine, Inde, Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En février dernier, la société a conclu un protocole d’accord technico-commercial avec l’Institut de la météorologie du ministère de la Science, de la technologie et de l’environnement de la République cubaine. Bercy lui ayant accordé un Fasep Innovation verte, elle va lancer une étude sur la surveillance de la qualité de l’air dans l’île, qui doit déboucher sur la livraison d’un pilote et un transfert de technologie.

Pour Environnement SA, ce prix 2016 constitue des retrouvailles avec Le Moci qui lui avait décerné le Prix du développement durable parrainé par la Douane, en 2009.

François Pargny

