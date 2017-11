France / Canada : sur le CETA, « on peut aller très loin » estime J. Maire

© lukas555-Fotolia.com

En pointe à l’Assemblée nationale sur le dossier sensible de la mise en œuvre du CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, AECG), le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, et plutôt en phase avec le gouvernement sur le plan d’action visant à mieux y intégrer les préoccupations environnementales et sanitaires*, le député (LRM) Jacques Maire, vice-président de la commission des Affaires étrangères, était de la délégation du secrétaire d’État à l’Europe et aux affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne qui s’est envolée fin octobre pour Ottawa, Toronto et Montréal. Objectif : « expliquer » aux Canadiens l’esprit du plan d’action gouvernemental et sonder leurs intentions...

