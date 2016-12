UE / Commerce international : l’UE se dote (enfin) d’un nouvel arsenal de défense commerciale

Après trois ans d’âpres tractations, les 28 ont finalement trouvé un accord, le 13 décembre, pour renforcer l’arsenal de défense commerciale de l’Union européenne (UE). Une victoire pour la présidence slovaque, qui s’était fixée comme échéance le mois de décembre 2016 pour aboutir à un compromis. Une victoire aussi pour la France et l’Allemagne, qui manœuvraient depuis plusieurs mois en coulisses pour rallier les États membres indécis, comme la Belgique ou l’Autriche, et atteindre ainsi le quota nécessaire pour faire adopter le paquet à la majorité qualifiée. « Cet accord marque une étape essentielle de la réforme du règlement antidumping qui doit permettre de mieux protéger les producteurs et les emplois européens contre les pratiques commerciales déloyales dans tous les secteurs », s’est félicité Matthias Fekl, le secrétaire d’État français au Commerce extérieur, dans un communiqué publié dès l’annonce de la décision...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 218

diffusée le 15 décembre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI