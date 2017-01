Côte d’Ivoire / Risque politique : les dessous des nominations à la tête de l’Etat après les remous dans l’Armée

Premier ministre démissionnaire, Daniel Kablan Duncan (notre photo), 73 ans, a été nommé mercredi matin, à 10 heures, vice-président de la République de Côte d’Ivoire, un nouveau poste prévu par la nouvelle Constitution ivoirienne, promulguée le 8 novembre 2016. Un homme du nord, Amadou Gon Coulibaly, a été nommé pour lui succéder à la tête du gouvernement.

Ce choix était attendu, surtout depuis que le 6 janvier, le chef de l’État, Alassane Ouattara, président du RDR (Rassemblement des Républicains) depuis 1999, s’était déplacé à Daoukro, en pays baoulé, au centre du pays, pour rencontrer son allié du PDCI-RA (Parti Démocratique de Côte d'Ivoire Section du Rassemblement Démocratique Africain), l’ancien président Henri Konan Bédié (1993-1999).

En effet, Daniel Kablan Duncan est un baoulé du sud proche du patron du PDC-RDA, dont il a été le chef du gouvernement entre 1993 et 1999, poste qu’il a ensuite occupé de 2012 à aujourd’hui sous Ouattara « parce qu’il ne dérangeait personne, étant plus un technicien qu’un politique », commente pour la Lettre confidentielle du Moci un observateur avisé de la vie politique et économique du premier producteur de cacao au monde...