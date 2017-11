UE / Royaume-Uni : les coulisses de la bataille des relocalisations d’agences

© bluedesign - Fotolia.com

Au terme d'une bataille acharnée ouverte quelques semaines à peine après le référendum britannique du 'Brexit' et pour laquelle Francfort était favorite, c’est finalement Paris qui a raflé la mise. L’Autorité bancaire européenne (ABE) quittera donc Londres en mars 2019 pour prendre ses quartiers dans la capitale française. Une relocalisation qui renforcera le poids de la place financière de Paris et qui pourrait doper son attractivité face à Francfort, principale ville concurrente dans la course que se livrent les deux cités pour récupérer les banques et institutions financières qui décideront de quitter Londres une fois le ‘Brexit’ prononcé...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 261

diffusée le 23 novembre 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés