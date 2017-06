Vin / E-commerce : les sites américain et chinois sur le podium 2017 du classement Kedge

Le 21 juin, à l'occasion du Salon international des vins et spiritueux (Vinexpo), à Bordeaux (18-21 juin), Kedge Business School a indiqué que le site spécialisé américain Wine.com a ravi à son compatriote Amazon.com la première place du classement international de l’e-Performance Barometer. Le podium est complété par le spécialiste chinois Yesmywine.com, en progression de quatre places. C’est en Asie que la consommation en ligne devrait le plus progresser dans les années à venir.

Ce classement est établi à l'issue d'une étude portant sur l'audit de 23 sites de e-commerce de vins par plus de 2 300 internautes issus de neuf pays (France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Australie, États-Unis Canada et Chine).

Selon Grégory Bressolles, professeur de marketing à Kedge, responsable de la chaire "Business in a Connected World" et auteur de la 6e étude e-Performance Barometer, « après plus de dix ans de croissance à deux chiffres, le marché de la vente de vin en ligne est entré dans une phase de maturité ». Le e-commerce de vin dans le monde devrait ainsi passer de 9,8 milliards de dollars à plus de 10 milliards entre 2016 et 2017, ce qui représentera environ 5 % des ventes du marché du vin.

Premier français, www.vente-privee.com a, toutefois, perdu deux places, tombant ainsi en septième position.

