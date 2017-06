Vin / E-commerce : Vinexpo signe un partenariat avec Alibaba

À l'occasion du salon international du vin et des spiritueux Vinexpo, qui se déroule actuellement du 18 au 21 juin au Parc des Expositions de Bordeaux, Guillaume Deglise, directeur général de Vinexpo a signé le 18 juin un Memorandum of Understanding (MoU) avec Tmall, la plateforme électronique BtoC du géant chinois du e-commerce Alibaba.

Une collaboration de 4 ans

Le MoU prévoit une collaboration de quatre ans entre le géant chinois du e-commerce au travers de ses deux filiales Tmall (www.tmall.com) et Tmall Global (www.tmall.hk) spécialisées dans le e-commerce B2C, et Vinexpo avec ses deux salons Vinexpo Bordeaux et Vinexpo Hong Kong. Le partenariat comprend le développement d'actions de marketing et communication, comme la promotion des expositions biennales sur toutes les plateformes d’e-commerce d’Alibaba, Tmall et Tmall Global, ainsi sur les médias sociaux du groupe Chinois.

Cet accord de partenariat a été co-signé par Guillaume Deglise et Lei Zhao, directeur général de Tmall Food (notre photo), en présence de Christophe Navarre, président de Vinexpo et Vinexpo Hong Kong, ainsi que Daniel Zhang, P-dg d’Alibaba Group.

« D’ici 2020, la Chine va booster les importations de vin en représentant à elle seule 72 % de la croissance des importations », a déclaré Guillaume Deglise. « Ce partenariat, a-t-il ajouté, nous permettra de bénéficier de la puissance de pénétration en Chine de TMall, groupe Alibaba, et de toucher l’ensemble des consommateurs et professionnels chinois. »

« Nous sommes impatients de collaborer avec les producteurs et négociants de vins français et internationaux pour permettre à de plus en plus de consommateurs chinois de profiter pleinement des meilleurs produits proposés par la filière », a indiqué pour sa part Lei Zhao.

V. A.

