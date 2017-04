Ville durable / Export : en Nouvelle-Aquitaine, un partenariat public-privé pour accélérer à l’international

Le 6 avril, Jean-François Clédel, président de la CCI de Région (CCIR) Nouvelle-Aquitaine, et Gérard Wolf, à la tête de la task force Ville durable de Medef International (également fédérateur de la famille de produits prioritaires à l’export « mieux vivre en ville »), vont signer une convention de partenariat entre le bras international du Medef et UrbAquitaine, un groupement informel de 80 entreprises de la filière créé par la CCIR et soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine. Avec en ligne de mire la conquête des marchés internationaux. « Pour nous, annonce au Moci Francis Beunot, conseiller de CCI International en charge de la filière BTP, l’enjeu est clair : disposer d’une taille critique d’entreprises et de la gamme la plus complète possible pour aller à l’international, notamment les destinations les plus lointaines...