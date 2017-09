Tourisme / International : la reprise du secteur se confirme au 1er semestre 2017 (OMT)

Le tourisme se redresse ! Ainsi, les arrivées de touristes à l'échelle mondiale ont augmenté de 6,4 % au premier semestre 2017 par rapport à la même période l'an passé, d'après le dernier Baromètre du tourisme mondial de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) publié le 18 septembre. Entre janvier et juin 2017, les destinations à travers le monde ont ainsi accueilli 598 millions de visiteurs internationaux, soit 36 millions de plus qu'au premier semestre 2016, faisant de ce premier semestre de l'année le plus performant depuis 2010, avec une croissance nettement supérieure à la tendance de ces dernières années, selon l'OMT.

Le Baromètre OMT du tourisme mondial a pour objet de suivre régulièrement l'évolution du tourisme à court terme afin de fournir à tous les acteurs directs ou indirects du secteur des statistiques et des données d'analyse utiles et actuelles. Le baromètre mesure les arrivées de voyageurs internationaux qui passent au minimum une nuit dans leur pays de destination.

Pour élaborer son baromètre semestriel, l’OMT s’est appuyée sur les données des tendances statistiques du tourisme à court terme fournies par 50 destinations du globe.

La reprise du tourisme se confirme en Europe

L’Europe est la région du monde la plus visitée avec près de 616 millions de touristes accueillis en 2016. Au premier semestre 2017, la fréquentation touristique y a augmenté de +7,7 % par rapport au 1er semestre 2016. « Un rythme de croissance remarquable », juge l’Organisation compte tenu de la maturité et de la taille des différents marchés européens. Pour l'OMT, cette croissance reflète un net rebond des arrivées de visiteurs internationaux dans des pays qui ont souffert ces dernières années d'un recul du tourisme comme la Turquie, la France et la Belgique, trois destinations victimes d'attaques terroristes.

Sur le Vieux Continent, c’est l’Europe du Sud et méditerranéenne (+12 %) qui a notamment tiré la croissance du secteur. Les flux de vacanciers vers le Portugal et l'Espagne ont respectivement augmenté de +11 % et +13 % au premier semestre par rapport à la même période l’an passé. En Italie et en Grèce, les arrivées ont respectivement progressé de +7 %.

Le tourisme en Turquie a traversé une crise mais le secteur renoue avec la croissance : un bond de +24 % dans les arrivées de touristes a été enregistré au 1er semestre 2017. Dans les Balkans, toutes les destinations ont enregistré une croissance à deux chiffres : Croatie (+25 %), Monténégro (+20 %), Serbie et Slovénie (+19 %), Macédoine (+13 %).

La plupart des économies d’Europe du Nord affichent également de bonnes performances. Dans les pays nordiques, l’Islande, qui surfe sur un boom touristique, affiche la plus forte progression (+21,9 %). La Finlande affiche elle aussi une croissance à deux chiffres (+15 %) devant la Suède (+8,4 %) et le Danemark (+6,9 %). Le Royaume-Uni a quant à lui enregistré une augmentation de 8,7 % des arrivées internationales sous l’effet de la dépréciation de la livre sterling survenue l’an dernier après le vote du Brexit.

En Europe de l’Ouest, les flux de touristes ont progressé de +6 %. La croissance a été amorcée par la reprise du tourisme en Belgique (+10,4 %) et en France, première destination touristique mondiale avec 82,6 millions de touristes reçus en 2016. La fréquentation touristique en France a bondi de +10,1 %. Les Pays-Bas ont également affiché une solide croissance (+10, 1 %), observe le baromètre, tandis que la fréquentation touristique a progressé de +6,7 % en Suisse, de +5,4 % en Allemagne et de +4,7 % en Autriche.

La reprise au Moyen-Orient est tirée par l'Égypte



Bien que certains pays de la région demeurent affectés par l'instabilité régionale, les flux de visiteurs internationaux vers le Moyen-Orient ont bondi de +8,9 % entre le 1er semestre 2016 et le premier semestre 2017. C'est l'Égypte qui a tiré la croissance du tourisme dans la région. Les arrivées de touristes au pays des Pharaon ont bondi de +51,5 % au premier semestre après une année 2016 noire pour le tourisme. Durement touchée par la multiplication des attentats, l'Égypte a essuyé l'an dernier une chute de 42,5 % du nombre de touristes accueillis à 5,25 millions, contre 9,14 millions en 2015.

À l'inverse, le Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde de football 2018, a enregistré sur les six premiers mois de l'année une baisse de la fréquentation touristique de -7 %, suite à la crise diplomatique avec plusieurs pays de la péninsule arabique.

Partout ailleurs, dans le monde, les arrivées de voyageurs internationaux sont en hausse. Sur le continent américain, la croissance (+3 %) a en particulier été robuste en Amérique du Sud (+6,5 %), en Amérique centrale (+5 %) et dans les Caraïbes (+4,1 %). En ce qui concerne l'Amérique du Nord (+1,7 %), les solides résultats enregistrés au Mexique (+12,2 %) et au Canada (+6,2 %) ont été partiellement effacés par la baisse de -4,2 % des arrivées aux États-Unis, première destination de la région.

En Afrique, la fréquentation touristique a augmenté de +7,6 %, les Seychelles ayant enregistré la plus forte croissance (+20,5 %) sur le continent. Enfin, la croissance en Asie-Pacifique (+5,7 %) a été tirée par l’Asie du Sud (+11,6 %) suivie de l’Océanie (+7,7 %) et de l’Asie du Sud-Est (+7 %), tandis que l’Asie du Nord-Est a affiché des résultats plus mitigés (+3,6 %).

« Le premier semestre 2017 affiche une forte croissance dans un marché du tourisme de plus en plus dynamique et résilient, notamment une forte reprise dans certaines destinations affectées l’an passé par des problèmes de sécurité », a ainsi commenté le secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, lors de la parution des résultats du baromètre le 7 septembre, à quelques jours de l'ouverture de la 22ème session de l’Assemblée générale de l’OMT. Cette manifestation qui se tient tous les deux ans s'est tenue cette année du 13 au 16 septembre à Chengdu en Chine, où elle a réuni plus de 1 300 délégués (hauts fonctionnaires du tourisme et représentants de haut niveau du secteur privé) en provenance de 130 pays.

