Salon / Foire de Hanovre : la France en route vers le futur

© François Pargny

Pour la deuxième année consécutive, l’est de la France sera représenté à la Foire de Hanovre, la grande messe mondiale de l’industrie, qui se tiendra en 2017 du 24 au 28 avril dans la capitale de Basse-Saxe. L’an dernier, à l’initiative de l’Alsace, que présidait alors Philippe Richert, Alsace-Lorraine-Champagne Ardennes étaient représentées sur un espace d’une vingtaine de mètres carrés (m2). Cette année, la nouvelle région Grand Est, présidée par Philippe Richert (notre photo), par ailleurs à la tête de l’Association des régions de France (ARF), présentera une dizaine d’entreprises sur une soixantaine de m2.

Avec ses 6 500 exposants, dont plus la moitié originaire de 70 pays, et ses 200 000 visiteurs, dont plus de 30 % en provenance de 80 nations différentes, la Foire de Hanovre, dont la Pologne est cette année le pays invité d'honneur, est, selon l’élu régional, un rendez-vous « incontournable », surtout à l’heure de l’usine du futur (appelée 4.0 en Allemagne), avec des thèmes en pointe, comme l’automatisation et les logiciels d’automatisation des usines, les robots, les techniques énergétiques.

Grand Est, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Business France…

« C’est autour de ce concept que nous voulons créer une communauté en France et plus particulièrement dans notre région, car nous pensons qu’il y a de belles opportunités pour nos entreprises et que c’est l’occasion de faire connaître notre créativité et l’innovation que porte l’usine du futur », a ainsi déclaré Philippe Richert, lors d’une conférence de presse, organisée, le 1er février à Paris, par Global Fairs, représentant en France de Deutsche Messe, organisateur allemand de la Foire de Hanovre.

Alors que l’évènement occupera les 24 halls du parc d’expositions, soit au total 400 000 m2, deux autres régions soutiendront aussi leurs entreprises, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. « Une quatrième région pourrait suivre », a laissé entendre Frédéric Rossi, directeur général délégué Export de Business France, l’agence publique de développement des entreprises françaises qui organisera un Pavillon France dans plusieurs halls : dans le hall 8 avec l’appui de l’association Alliance de l’industrie du futur (AIF), pour les entreprises 4.0 – une cinquantaine d’entreprises pourront ainsi exposer sur plus de 300 m2 ; et dans les halls 4, 20 et 27 pour une vingtaine de sociétés exposant dans des domaines plus traditionnels, tournant autour de l’hydrogène et de l’automatisation.

En l’occurrence, l’offensive du Grand Est s’inscrit dans le cadre du plan régional « Usine du futur » visant à transformer les sites de production « en unités plus intelligentes, plus flexibles, plus connectées et respectueuses de leur environnement ». Parmi les sociétés déjà inscrites, figurent 2CRSI (serveurs et solutions informatiques), 3P (pièces techniques en matière plastique), Accelinn (expertise industrielle), Alchimies (machines de fabrication additive), Arpitec (industrialisation robotique), Opta LP (optimisation de la logistique et production), Sirfull (ingénierie et études techniques), Sytancia (programmation informatique), Visuol Technologies (détection de défauts).

Les Hauts-de-France, pour leur part, annoncent « 15 entreprises et acteurs économiques » et Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son plan « Ambition industrie du futur », la participation de six pôles de compétitivité : Axelera (chimie-environnement), Minalogic (numérique), Mont-Blanc Industries (usinage complexe-mécanique de précision), Plastipolis (plasturgie), Tenerrdis (énergies nouvelles et renouvelables) et ViaMéca (mécanique).

… 120 exposants français au total

Lors de la conférence de Paris, Marc Siemering, directeur d’Hannover Messe, rappelait qu’en 2016 la France était représentée par 93 exposants et 1 900 visiteurs. Cette année, a confié au Moci Suzanne Gatzemeier, directrice générale de Global Fairs, sont attendus 120 exposants et 2 200 visiteurs. Business France s’est aussi entouré de grands partenaires, comme Sap France et Orange. Plusieurs journées pays seront encore proposées, a indiqué Frédéric Rossi, sur « l’Allemagne, les États-Unis, le Japon et sans doute le Royaume-Uni ».

Déjà ancienne, mais plus tournée dans le passé vers la mécanique et la sous-traitance, la mission de Business France à la Foire de Hanovre s’inscrit aujourd’hui dans le prolongement de Creative Industry, campagne de promotion de l’excellence française autour de sept technologies : efficacité énergétique, nouveaux matériaux et composites, digitalisation de la chaîne de valeur, automatisation et robotique, monitoring et contrôle, rôle de l’humain (réalité augmentée, exosquelettes, lunettes de réalité augmentée…), fabrication additive. Elle correspond encore, a insisté Frédéric Rossi, à « la nouvelle stratégie de Business France pour favoriser l’accélération des entreprises de l’Hexagone ». Un programme a déjà été lancé sur les États-Unis et, selon lui, « Business France regarde aussi sur le Japon ».

François Pargny

