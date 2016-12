Innovation / Propriété intellectuelle : les lauréats des Trophées INPI 2016

Quatre entreprises françaises innovantes ont été distinguées pour « l’exemplarité de leur stratégie d’innovation et leur capacité à inscrire la propriété industrielle au cœur de leur développement » par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) le 14 décembre lors de la 25ème cérémonie des Trophées INPI qui s'est déroulée à la Monnaie de Paris (notre photo). Cette année, les Trophées INPI fêtent leurs 25 ans autour du thème « De fil en avenir », rappelant que le patrimoine français est « source d’inspiration et potentiel d’innovation pour qui sait le revisiter ». Le jury, présidé par le chef pâtissier-chocolatier français Pierre Hermé, internationalement reconnu et sacré « meilleur pâtissier du monde », a dévoilé à cette occasion le nom des lauréats de l'édition 2016 des Trophées INPI récompensés dans quatre catégories : « Brevet », « Design », « Marque » et « Recherche ».

Les lauréats 2016 sont :

- Dans la catégorie Brevet :

Wandercraft. Cette entreprise française de 24 salariés, basée à Paris et intégrée dans l'écosystème français et mondial de la robotique, développe et produit le premier exosquelette robotique permettant aux utilisateurs de fauteuil roulant de retrouver leur autonomie. L'exosquelette des membres inférieurs de Wandercraft utilise les technologies numériques et robotiques les plus avancées pour permettre à son utilisateur de se lever, marcher, tourner, s'asseoir et franchir des obstacles.

Actuellement en phase d’essais cliniques, les prochaines versions de l’exosquelette apprennent déjà à se déplacer dans les environnements complexes. La commercialisation de cet exosquelette, « unique au monde », devrait démarrer en 2017. Wandercraft a déposé cinq brevets, trois marques et un dessin & modèle.

- Dans la catégorie Design :

Procédés Chénel International. Cette société de 20 salariés aux racines professionnelles centenaires crée et développe des matériaux en papier et carton destinés aux concepteurs d’expositions, aux professionnels de l’événementiel et de l’architecture intérieure. Procédés Chénel International a déposé 75 brevets, 12 marques ainsi qu'un dessin & modèle. Experte de l’architecture éphémère en papier (luminaires, mobilier), l’entreprise réalise 25 % de son chiffre d’affaires (3,5 millions d'euros) à l’export dans 35 pays.

- Dans la catégorie Marque

Obut. Depuis sa création en 1955, le fabricant de pétanques Obut a su innover de façon systématique et à différents niveaux : technologie de pointe, design, diversification des produits etc. Les boules de la marque Obut sont conçues puis fabriquées dans l'usine d'Obut à Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire depuis plus de 50 ans avant d'être livrées dans le monde entier. Environ 2 millions de boules par an sont ainsi produites dans son usine de Saint-Bonnet-le-Château, véritable site métallurgique où l’acier brut est forgé, soudé, usiné et poli avant de subir les derniers traitements de finition. Cette entreprise familiale de 104 salariés a déposé 10 brevets pour protéger son savoir faire unique transmis et développé par trois générations successives, 37 marques françaises et 85 dessins

et modèles.

- Dans la catégorie Recherche

LAPHIA (LAser & PHotonics In Aquitaine). Créé en 2012 à l’initiative de l’Université de Bordeaux, le cluster d’excellence des sciences et technologies du laser LAPHIA est reconnu mondialement pour ses travaux sur les sciences de la lumière. Rassemblant 250 personnes (chercheurs, ingénieurs, doctorants...), le cluster LAPHIA fédère la communauté académique autour de trois axes : laser et physique des hautes densités d'énergies ; photonique et matériaux ; imagerie innovante.

En 2015, l'INPI a enregistré 16 300 demandes de brevets ; 91 900 dépôts de marques et 63 900 dépôts de dessins et modèles. Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance des brevets, marques, dessins et modèles, l’INPI agit en faveur du développement économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation.

Venice Affre

