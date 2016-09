France / Colombie: le programme de l’année croisée riche en événements économiques

Se tenant dans un pays en bonne voie de pacification définitive avec l’accord de paix historique signé le 26 septembre par le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des Farc Timoleon Jimenez, l’Année France-Colombie débutera le 16 décembre prochain à Bogota. La visite de Jean-Marc Ayrault est annoncée pour la manifestation d’inauguration d'un programme dont le volet économique sera important. En témoigne la présence, aux côtés du ministre des Affaires étrangères et du développement international, des représentants des entreprises membres du comité des mécènes, présidé par Serge Weinberg, patron de Sanofi : Accor, Airbus Group, Axa, BNP Paribas, Casino, L’Oréal, Oberthur Fiduciaire, Poma, Renault, Sanofi, Schneider Electric, Veolia et Vinci.

Une présence qui témoigne de l’importance du volet économique de cette saison dans un pays où les entreprises françaises peuvent encore accroitre leur présence (plus de 140 actuellement), surtout dans le contexte de la fin du conflit avec la guérilla des FARC (...)