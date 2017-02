Chine / France : B. Cazeneuve apporte à Wuhan sa pierre à la construction d’une Ville durable à la française

Lors de son voyage de trois jours en Chine (21-23 février)*, le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait au moins deux bonnes raisons de passer par Wuhan le 23 février. La province du Hubei, dont cette mégalopole de plus de dix millions d’habitants est la capitale, est « la plus francophone des provinces chinoises », appelée parfois « la petite France » de Chine, « où se bâtira bientôt une ville durable fondée sur la coopération franco-chinoise ». Une référence au projet de coopération franco-chinoise autour de la ville durable à Wuhan, lancé il y a bientôt quatre ans.

Une certitude que le chef du gouvernement français a tenu à étayer, lors d’une réunion de promotion internationale du projet français de Caidian (subdivision administrative de Wuhan), en annonçant que Gérard Wolf - à qui l’État a confié en France la coordination de la famille de produits prioritaire Ville durable - « reviendra au mois d’avril prochain pour le comité de pilotage du projet » et que « comme chaque année, depuis 2014, un forum franco-chinois sur la ville durable, réunissant les acteurs français et chinois, se tiendra à l’automne prochain ».

Les axes du projet : habitat mixte, transports verts, biodiversité

« Le projet de ville durable franco-chinoise de Wuhan se trouve aujourd’hui à un tournant », selon le Premier ministre français, qui a rappelé « la signature en mars 2014 d’une lettre d’intention gouvernementale en présence des chefs d’État français et chinois ». Un élan qui avait été concrétisé dès l’année suivante par le financement par l’Agence française de développement (AFD) d’une mission d’experts, ayant servi de base au travail de spécialistes français et chinois pour un projet tenant compte « du contexte chinois », mais portant « également la marque de la conception française de la ville durable », alliant habitat mixte, transports verts et biodiversité.

Des entreprises françaises de taille mondiale, mais aussi de moins grandes, sont engagées dans le projet de Caidian, à l’instar d’Arep, Keolis, Renault, EDF, Suez, Biotope, Bureau Veritas, ECIC, Internat Energy, Arte Charpentier, Architecture Studio, Denis Laming. Certaines, au demeurant, étant déjà implantées à Wuhan, à l’instar de Keolis, EDF, Suez, Renault, à côté d’autres citées par Bernard Cazeneuve, comme Air Liquide, Sanofi, ou encore PSA, qui a « établi en 2016 à Wuhan son siège pour la Chine et l’Asie du Sud-est ».

Appelé parfois « le Détroit français », le chef-lieu du Hubei a encore accueilli en février une usine que Renault exploite en joint-venture avec Dongfeng Motors. « Le pôle automobile franco-chinois de Wuhan sera une vitrine de l’excellence technologie française et chinoise, de l’industrie du futur et du plan Made in China 2015 », a affirmé Bernard Cazeneuve, qui a également cité l’Institut sino-européen, coordonné par Paris Tech, « à la pointe du progrès et de la technologie en matière d’énergies propres et d’énergies renouvelables ».

Deux enjeux pour la France : la santé et les transports

La participation de la France à l’émergence de Wuhan s’accroît encore avec l’installation officielle, pendant le déplacement du dirigeant français, du premier laboratoire de haute sécurité biologique en Asie, qui vient renforcer la présence de la France dans la santé à Wuhan. Depuis 20 ans, l’université de la ville « abrite une filière médicale francophone d’excellence, en coopération avec l’Université de Lorraine et le Centre hospitalier de Nancy », s’est félicité Bernard Cazeneuve.

Par ailleurs, depuis 2012, Air France assure la liaison entre cette ville et Paris, ce qui favorise l’attraction de la zone pour les investisseurs tricolores et le tourisme dans l’Hexagone. Le 23 février, le Premier ministre a assisté à l’arrivée d’un train en provenance de Lyon. L’enjeu est crucial pour la France qui se trouve à l’extrémité, presque marginalisée dans le vaste projet de Route de la Soie, développé par Pékin depuis 2013, et traversant le Kazakhstan, la Russie, la Pologne et l’Allemagne, avant de redescendre vers le sud de l’Europe. Ce n’est qu’en avril 2016 que la ligne Wuhan-Duisbourg, en Allemagne, active depuis 2012, a été prolongée jusqu’à la capitale des Gaules. Dans le sens France-Chine, c’était, en fait le 23 février, une première.

François Pargny

