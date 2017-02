Aéronautique / Export : le Gifas conteste les analyses du commerce extérieur

Touchée en plein vol par le secrétaire d’État au Commerce extérieur, qui, lors de sa présentation à la presse des résultats du Commerce extérieur*, a annoncé une dégradation de l’excédent commercial de l’industrie aéronautique et lui a imputé une partie de l'aggravation du déficit commercial de la France, la profession n’a pas été longue à réagir. Une première !

Le 9 février, soit deux jours après la conférence de presse au Quai d’Orsay de Matthias Fekl, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) a ainsi publié un communiqué de presse, intitulé « La filière aéronautique et spatiale reste le premier contributeur excédentaire au solde du commerce extérieur de la France en 2016 », dans lequel il conteste que l’aéronautique ait pris « une part notable » dans la « détérioration » du déficit commercial, qui a atteint 48,1 milliards d’euros l’an dernier (45 milliards en 2015).

On peut, sans risque, qualifier d’exceptionnelle une démarche par voie de communiqué de la part d’une organisation sectorielle influente, visant à infirmer les propos d’un ministre. Mais pourquoi donc exactement ? La Lettre confidentielle a interrogé le Gifas pour en savoir plus...