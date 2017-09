Nouvelle parution : Guide de la mobilité internationale, 5e édition 2017 (LE MOCI)

La 5e édition du Guide de la mobilité internationale (Le Moci n° 2042-2043) est sortie le 21 septembre 2017.

Un tour du monde en 50 fiches pays qui vous livrent les informations essentielles pour préparer un déplacement, une expatriation, voire chercher un job : c’est la promesse de la 5e édition de notre Guide de la mobilité internationale, avec la contribution du Cercle Magellan, un réseau de professionnels de la gestion des ressources humaines (RH) qui fait référence en matière de gestion des ressources humaines à l’international.

Chaque fiche pays de ce guide fournit des chiffres clés (population, nombre d'entreprises françaises implantées, PIB/hab en parité de pouvoir d’achat, taux de croissance du PIB...) ainsi que des renseignements détaillés sur le coût de la vie (indice Big Mac, loyers mensuels…), le marché du travail et les secteurs porteurs, les formalités pour se rendre dans le pays (vaccin, visa…), le cadre légal du travail (salaire minimum…).

Les fiches contiennent également des informations pratiques (climat, indicatif téléphonique...), des contacts utiles ainsi qu’une sélection de sources utiles, essentiellement locales.

Qu’il s’agisse d’une expatriation encadrée par un employeur, d’une formation dans le cadre d’un cursus, d’un projet personnel d’entrepreneuriat, un projet de mobilité international ne s’improvise pas. Mises à jour et enrichies avec le concours de Daniel Solano et du Cercle Magellan, les fiches de ce guide seront utiles à tous candidat au voyage : elles permettent en un clin d’œil en quelques minutes les spécificités d’un pays et invitent à approfondir les sujets clés.

En plus de la nouvelle édition du Guide de la mobilité internationale, retrouvez également dans ce numéro double (2042-2043) du Moci le dossier Spécial Régions de la rédaction, International : 13 stratégies régionales à la loupe.

Avec leurs Schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, les Régions se sont dotées d’une feuille de route. Reste à en préciser toutes les places de guichets uniques de proximité à l’export. Régions par Régions, Le Moci fait le point.

