Financements export : Bercy ajuste sa politique d’assurance-crédit au nouveau contexte international

Conséquence de la crise des matières premières et des difficultés financières dans lesquelles elle a plongé de nombreux pays en développement et émergents qui renouent avec le surendettement, notamment en Afrique, la politique d’assurance-crédit export (PAC) du ministère français de l'Economie et des finances sera plus restrictive en 2017, après plusieurs années de large ouverture. Telle est la principale orientation qui ressort de la présentation de la nouvelle carte de la PAC par la direction générale du Trésor (DG Trésor), le 3 mars, lors du troisième séminaire Bercy financements export, qui a attiré plus de 400 représentants des entreprises exportatrices et de leurs partenaires.

Ces orientations sont importantes à connaître par les exportateurs car elles encadrent les garanties que met en oeuvre Bpifrance assurance export (qui en a repris la gestion, depuis le 1er janvier 2017, à la Coface), via les différentes procédures et mécanismes de soutien public à l'export, en premier lieu l'assurance-crédit...