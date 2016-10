Financement / Aide : Coface va soutenir le Made in France en… France

© momius - Fotolia.com

Une garantie publique de Coface non plus pour les grands contrats d’exportation mais pour les grands contrats domestiques des secteurs naval, aéronautique et spatial tricolores ? Bercy l’avait promis lors de la journée Bercy financements export, en février, pour soutenir le Made in France, c’est chose faite, quoique en toute discrétion. C’est ainsi que la DG Trésor et Coface ont tout récemment mis en ligne sur leurs sites Internet respectifs, sans publicité, une courte note de présentation de la « garantie interne »*. « Mais on n'en sait pas plus » confie un homme d'affaire.

