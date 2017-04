Export / Accompagnement : Business France et la Douane signent un accord de partenariat inédit

Dans le but de faciliter le développement international des PME et ETI françaises, Business France et la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ont décidé d’unir leurs compétences et leurs moyens. Muriel Pénicaud, directrice générale de Business France et Rodolphe Gintz, le nouveau directeur général des Douanes et droits indirects ont signé ce jour (notre photo) une convention de partenariat « inédite » pour favoriser des synergies entre leurs services destinés aux entreprises exportatrices.

La douane bénéficiera d'un « accès privilégié » aux entreprises clientes de Business France

Concrètement, les entreprises accompagnées par Business France à l’export bénéficieront, entre autres, d’un accès facilité aux cellules conseil aux entreprises de la douane, mises en place au sein de ses 42 directions régionales réparties partout en France pour offrir aux PME et ETI un conseil personnalisé et gratuit, adapté à leur schéma logistique.

Dans le cadre de cet accord, les entreprises qui s'adressent à Business France ou à la douane seront automatiquement orientées vers l'autre partenaire, selon leurs besoins. Ainsi, Business France pourra désormais aiguiller les PME et ETI qu’elle accompagne à l’export vers les services de la Douane. L’Agence publique sera en charge de la sélection et de la mise en relation des entreprises avec les équipes en région de la DGDDI, l’objectif étant de faciliter et accélérer la mise sur le marché de leurs produits en vue d’accroître leur chiffre d’affaires à l’export.

En parallèle, la douane mettra en place un référent « attractivité » au sein de ses équipes. Business France pourra solliciter ce référent pour le compte des investisseurs étrangers qu’elle accompagne, afin de répondre à leurs problématiques douanières.

Cette convention s'ajoute à celles déjà signées par Business France avec d'autres opérateurs publics ou privés : Bpifrance, les CCI, les CCEF, l'OSCI et l'INPI (protection de la propriété intellectuelle). Avec cet accord, Business France étoffe sa gamme de services qu’elle propose à ses entreprises clientes. De son côté, la DGDDI bénéficiera d’un accès privilégié aux entreprises accompagnées par Business France pour optimiser son activité de conseil.

« L’impact des procédures douanières sur l’agilité les PME et ETI exportatrices est primordial. Grâce à cet accord, nos clients vont optimiser leurs démarches, bénéficier d’un accès facilité aux cellules conseil des Douanes et au final accélérer la mise à disposition de leurs produits sur les marchés étrangers. C’est un progrès majeur », a déclaré Muriel Pénicaud, citée dans un communiqué commun de Business France et de la DGDDI.

« La Douane française apporte depuis de nombreuses années son expertise aux entreprises qui réalisent des opérations d’import/export (...) Cette convention de partenariat avec Business France permet de mutualiser informations, compétences et moyens au service d’un objectif partagé : faire de l’internationalisation de notre économie un facteur de développement et de croissance », a indiqué pour sa part Rodolphe Gintz.

Venice Affre

