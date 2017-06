Aéronautique / PME : le Gifas signe deux accords avec Régions de France et Bpifrance

A l’occasion du 52ème Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget (SIAE), Philippe Richert, président de Régions de France et du Grand Est, a lancé le 20 juin, avec le Groupement des entreprises françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) le programme Performances Industrielles 2.

Après la phase 1 entre 2014 et 2016, le nouveau programme, d’un montant de 17,6 millions d’euros entre 2017 et 2019, « concernera, selon le Gifas, plus de 300 PME de la filière, dont 150 issues de la phase 1, réparties dans 50 grappes (1 donneur d’ordre + 6 ou 7 PME) », ce qui représentera 6 000 jours d’accompagnement en PME et 2 600 jours de formation.

Un programme d’accompagnement ambitieux

La première phase avait touché 69 donneurs d’ordres et 401 fournisseurs des 13 régions métropolitaines françaises, ce qui a représenté plus de 6 000 jours d’accompagnement et plus de 5 000 jours de formation pour un budget total de 23 millions d’euros, dont 6 millions de financement public.

Parallèlement, le Gifas a présenté avec Bpifrance le programme d’accompagnement Ambition PME-ETI, d’une durée de 18 mois, « composé d’un diagnostic stratégique pour identifier leurs priorités de croissance, de formations thématiques pour prendre du recul sur leur stratégie et de mises en relations pour concrétiser des opportunités de croissance ». La première promotion, constituée de 60 entreprises, se réunira en septembre au Hub Bpifrance.

François Pargny

