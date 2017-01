UE / Commerce : Theresa May et Donald Trump dans le viseur de Bruxelles

Les leaders européens ne décolèrent pas tout en commençant à aiguiser leur stratégie de riposte. En ligne de mire ? Theresa May et Donald Trump, dont les récentes déclarations laissent augurer des relations tendues entre leur pays respectifs et le bloc européen. Car les nouveaux leaders à Londres et à Washington affichent désormais clairement leur volonté de renforcer leurs liens bilatéraux, en particulier sur le plan commercial.

Vendredi 27 janvier, Theresa May sera la première dirigeante à rencontrer le nouveau président américain à la Maison blanche. Principal sujet au menu des discussions : le futur accord de libre-échange que les deux États pourraient conclure une fois achevés les pourparlers sur le ‘Brexit’. « Ils discuteront de la façon d’approfondir nos relations économiques et commerciales déjà très étroites, ceci incluant notre volonté commune de signer un pacte commercial ambitieux », reconnaissait Kate Greer, la porte-parole de l’ambassadeur britannique à Washington...

