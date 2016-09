France / Afrique : Paris cherche à refonder une communauté de destin avec ce continent

« Émergence », « partenariat », « optimisme ». Tels ont été les mots clés de la table ronde de clôture des Rencontres Africa 2016 (22-23 septembre, Paris) qui réunissait notamment les anciens ministres Hubert Védrine et Jean-Louis Borloo et le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan. Une table ronde animée par Jean-Michel Debrat, le directeur général d’AfricaFrance, association née de la volonté du président Hollande de revitaliser les relations entre l’Afrique et la France. « La France s’est un peu perdue en allant un peu trop vers d’autres territoires comme l’Asie », a rappelé ainsi Hubert Védrine, laissant entendre qu’elle avait, depuis, redressé le tir.

Les représentants des pouvoirs publics français qui s'étaient succédé à la tribune lors de la conférence d'ouverture avaient déjà donné le ton à cet égard (Lire notre article*). A quelques mois du Sommet Afrique France (SAF) 2017 en janvier à Bamako, les Rencontres Africa 2016, sous l’égide du Quai d’Orsay, avaient pour objectif de préparer cet évènement près de trois ans après le Sommet des chefs d’État à Paris, en décembre 2013 (...)