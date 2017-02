États-Unis / UE : quand le futur ambassadeur américain compare l’Union à l’URSS…

Les annonces de Donald Trump continuent à déchaîner les passions à Bruxelles. Dernière en date ? Le possible choix, encore non confirmé à ce stade, de Ted Malloch comme futur ambassadeur des États-Unis dans la capitale européenne. Cet ancien diplomate, consultant spécialisé en stratégie et échanges internationaux, professeur d’université au Royaume-Uni, est aussi un eurosceptique affiché, fervent partisan du ‘Brexit’. Ambiance…

Lors d’un entretien accordé à la BBC le 26 janvier, Ted Malloch a ainsi confirmé la nouvelle ligne américaine qui risque de mettre fin à 70 ans de diplomatie européenne des États-Unis. « J’ai déjà eu des postes diplomatiques dans le passé qui m’ont permis d’aider à abattre l’URSS. Alors, peut-être qu’une autre Union a aussi besoin d’être domptée », a-t-il répondu...

