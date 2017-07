Enquête : Afrique de l’Ouest, un grand marché à petit pas (Le Moci)

Le Moci a publié dans son numéro du jeudi 23 mars 2017 une enquête « Afrique de l’Ouest, un grand marché à petit pas ». Extrait...

À l’instar de la Côte d’Ivoire, l’Afrique de l’Ouest affiche une belle santé, poussée par des investissements publics notables, notamment dans les infrastructures de transport et l’électricité. Preuve de l’émergence de la zone, le modèle des partenariats public-privé (PPP) s’y impose.

Également dans ce numéro, un dossier - États-Unis : ce qu’il faut savoir sur l’extraterritorialité des législations américaines

L’extraterritorialité des lois américaines est devenue, ces dernières années, un sujet de préoccupation pour les entreprises, et pas seulement les grands groupes : le blocage des grandes banques françaises et européennes sur l’Iran en est une illustration et concerne aussi les PME et ETI. Nul exportateur ne doit plus l’ignorer. Dans ce dossier, l’expert Hervé Guyader, avocat à la Cour, docteur en droit et président du Comité français pour le Droit du commerce international, nous explique pourquoi.

