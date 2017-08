Défense commerciale / Anti-dumping : ce qu’il faut savoir sur la révision des nouveaux instruments européens

Après des décennies d’ouverture sur le monde et de défense du libre-échange, la Commission européenne met désormais l’accent sur le concept de réciprocité pour mieux armer l’Union européenne (UE) contre les pratiques déloyales de certains de ses partenaires commerciaux, en particulier de la Chine. L’emploi et les entreprises de l’UE ont été soumis à une pression énorme en raison de la capacité de production excédentaire et de l’économie subventionnée de la Chine, en particulier dans le secteur sidérurgique. Dans une résolution adoptée en mai 2016, les députés ont exhorté la Commission européenne à lutter contre la concurrence déloyale de la Chine de façon à respecter les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Suite à l’expiration du paragraphe 15, point a) ii), du protocole d’adhésion de la Chine à l'OMC, qui permettait de traiter la Chine comme un pays n’ayant pas une économie de marché et donc de soumettre les importations chinoises à des tarifs douaniers spéciaux, le Parlement européen est actuellement saisi de la révision des règlements anti-dumping et anti-subventions, proposée par la Commission européenne. L’objectif du nouveau règlement est de donner à l’Union européenne les instruments de défense commerciale nécessaires pour protéger son industrie et ses emplois contre le dumping commercial et les subventions étatiques.

