France / Commerce extérieur : le déficit franchit la barre des 5 milliards d’euros en octobre

© Jens-Fotolia.com

Sous l’effet du fléchissement des exportations, notamment aéronautiques, et de la fermeté des importations, le déficit de la balance commerciale française en octobre s’est creusé de 400 millions d’euros pour atteindre les - 5,2 milliards d’euros, d’après les chiffres mensuels des Douanes publiés le 7 décembre dans un communiqué. En repli de 0,8 %, les exportations se sont élevées à 36,7 milliards d'euros, après 37,1 milliards en septembre, tandis que les importations ont progressé légèrement (+0,3 %) à 41,9 milliards d'euros, tirées par des approvisionnements soutenus en hydrocarbures naturels (hors pétrole raffiné).

Dans l’industrie aéronautique et spatiale, « les ventes, observent les Douanes, subissent une très forte contraction ». Les exportations ont chuté pour atteindre 4 milliards d’euros en octobre, contre 4,9 milliards d’euros le mois précédent, en raison du faible niveau des livraisons d’Airbus, ayant ainsi atteint 1,87 milliard d’euros pour 22 appareils (dont 1 A380), contre 2,57 milliards d’euros pour 31 appareils (dont 2 A380) en septembre.

S'agissant des achats d’hydrocarbures naturels, après avoir fléchi en septembre, ils sont repartis à la hausse en octobre, « pour le gaz naturel comme pour le pétrole brut, en raison, dans les deux cas, d’une hausse des volumes acheminés et des prix », commentent l'administration des Douanes. Quant aux importations de pétrole brut, elles ont progressé fortement depuis l’Arabie saoudite, la Norvège, le Kazakhstan et le Mexique.

La principale amélioration de la balance commerciale concerne le secteur automobile « grâce au rebond des ventes et à la poursuite du reflux des achats, de façon toutefois plus modérée qu’en septembre », renseignent encore les Douanes.

De ce fait, les exportations de véhicules automobiles « s'orientent plus favorablement ». Les ventes de véhicules se sont consolidées à destination des marchés de l’Union européenne (UE), notamment « du fait de très bonnes performances vers l’Italie et l’Allemagne », précisent les Douanes. Les livraisons de véhicules ont cependant régressé dans une moindre mesureds vers le reste de l’Europe (Turquie, Suisse et Norvège), ainsi que vers le Japon et le Mercosur.

Globalement, le déficit cumulé des douze derniers mois atteint -49,8 milliards d’euros, contre -45,4 milliards à la même période en 2015.

Venice Affre

Pour en savoir plus :

Consultez les chiffres mensuels (octobre 2016) du commerce extérieur publiés par les Douanes, en fichier PDF ci-joint

Pays & marchés