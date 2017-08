Forum Moci 2017 des risques et opportunités à l’international

« Protectionnisme et compliance : nouveaux risques pour les exportateurs ? » : tel était le fil conducteur de la huitième édition du Forum des Risques & Opportunités à l’international du Moci, qui s’est déroulée le 30 juin à l’Hôtel des Arts et Métiers à Paris. Avec une affluence en augmentation par rapport à l’an dernier, il a attiré quelque 300 acteurs du monde économique, dirigeants d’entreprises, consultants ou experts juridiques et financiers. Onze intervenants de haut niveau ont livré leur point de vue tout au long de la matinée. Ouverte par un débat riche autour de la question de l’impact de la menace protectionniste et de la législation américaine en matière de lutte contre le terrorisme et la corruption sur l’environnement international des affaires, le forum s’est poursuivi avec trois ateliers d’experts consacrés à des préoccupations actuelles des entreprises qui exportent : la Loi Sapin II, les solutions pour sortir du paiement d’avance, et enfin les bonnes pratiques pour mixer financements et garanties export publics et privés.

