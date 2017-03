Maroc / Afrique : « Avec les banques françaises, il n’y a pas de défiance… », selon Boubker Jai (Attijariwafa Bank)

A l’issue du 5e forum Afrique Développement de Casablanca (*), les 16 et 17 mars, manifestation mêlant séminaires, ateliers d’information et rendez-vous B to B, fondée en 2010 par Attijariwafa Bank, Boubker Jai, directeur général délégué de la première banque marocaine, a accordé un entretien exclusif au Moci. L’occasion de faire le point sur le partenariat entre le Maroc et l’Afrique, dont a été le pionnier ce groupe bancaire, filiale de la Société nationale d’investissement (SNI), holding de la famille royale marocaine.

Le Moci. Depuis le lancement par Attijariwafa Bank du 1er forum Développement Afrique en 2010, avez-vous le sentiment que le partenariat Maroc-Afrique a trouvé son rythme de croisière ?

Boubker Jai. Rappelons-nous que le partenariat avec l’Afrique subsaharienne francophone a commencé avec l’avènement de Mohammed VI et que ce fut à l’époque une volonté affirmée et affichée de nouer des relations économiques. Nous nous sommes inscrits dans ce cadre et une conjonction d’évènements a permis ensuite à la banque de partir assez rapidement...