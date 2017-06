UE / Défense : la Commission présente son projet de stratégie à l’horizon 2025

« L’Europe compte plus de producteurs d’hélicoptères que d’États capables de les acheter », ironise un haute responsable de l’exécutif européen. Une anecdote parmi d’autres pour illustrer le coût du manque de coordination des États membres dans le secteur de la défense, estimé entre 25 et 100 milliards d’euros par an. Et pour être en mesure de porter le projet d’une « Europe qui protège ses citoyens », la Commission a présenté le 7 juin dernier une série de propositions ambitieuses visant à soutenir le développement de capacités militaires communes. Le Moci en décrypte l'essentiel.

Objectif de ces propositions : mobiliser 39 milliards d’euros d’ici à 2027 en consacrant, dans le prochain cadre budgétaire pluriannuel (2021-2027), 500 millions d’euros par an à la recherche et en créant un Fonds européen de la défense...