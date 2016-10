Nouvelle parution MOCI : « Agroalimentaire : créer pour exporter »

A l'occasion du Salon international de l'alimentation (SIAL), qui se tient à Paris du 16 au 20 octobre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte avec une forte thématique "innovation", Le Moci publie en avant première dans son numéro du jeudi 13 octobre 2016 un dossier spécial « Agroalimentaire : Pour gagner la compétition, innover pour exporter ». Extrait...

Culture, gastronomie, excellence. La tradition, le Made in France génèrent l’innovation. Les entreprises françaises, petites et grandes, le prouvent tous les jours, exposant leurs nouveaux produits à l’occasion, comme ce sera le cas dans quelques jours au Sial. Dans un environnement mondial perturbé et complexe, l’innovation est d’autant plus vitale pour des Français qui ont faim de conquêtes hors de l’Hexagone. Il faut se mettre à la table des Chinois ou des Africains pour gagner.

Comme tous les deux ans, la tenue du Salon international de l’alimentation (Sial) à Paris Nord Villepinte rappelle que la capitale lumière illumine un grand pays d’innovation, reconnu dans le monde entier pour sa gastronomie et son audace. Innover, en France, on sait donc faire, et chacun reconnaît que c’est un préalable pour exporter. Il faut savoir se démarquer de la concurrence, répondre à la demande spécifique des marchés extérieurs.

Malheureusement dans l’Hexagone, une fois sorti de l’idée, du concept, c’est là que le bât blesse. Les entreprises françaises, les exposants du Sial en particulier, ne proposent « que ce qu’ils font et non pas ce qu’ils sont capables de faire pour le marché ciblé », regrette Xavier Terlet, président de XTC world innovation, dans un entretien accordé au Moci (lire page 20) à la veille du Sial 2016 (16-20 octobre). De fait, pays de production, tant dans le solide que le liquide (vin), l’Hexagone pèche traditionnellement dans sa volonté de privilégier la demande sur l’offre (...)

En attendant, consultez le sommaire du dossier, ci-dessous :

P16 Dossier

Agroalimentaire : pour gagner la compétition, innover pour exporter

P20. Entretien avec

Xavier Terlet, président de XTC world innovation

P24. Comment les PME françaises utilisent leurs innovations à l'international

1./ Les producteurs et transformateurs

Fromagerie Milleret, Groupe d'aucy, Independant French Manufacturers, Laiteries H. Triballat, Naturex

2./ Les équipements et fournisseurs de process

Clauger, Bag2Pack, Sairem

P34. Vins de cépage

Comment la France cherche à rebondir

P36. La position de la France dans la compétition internationale

P41. Les grands acteurs de l'export

Entreprises & secteurs