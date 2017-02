Medef / International : après l’Afrique, P. Gattaz veut pousser les PME en Asie

On connaissait « Gattaz l’Africain ». D’ici la fin de l’année, on pourrait découvrir « Gattaz l’Asiatique » avant de rencontrer « Gattaz l’Américain ». Jusqu’à présent en effet, le patron des patrons français avait ciblé l’Afrique. Ses séjours au Nigeria, en Côte d’Ivoire emmenant avec lui une partie des milieux d’affaires, ou au Maroc pour la Cop 22, avait ancré l’idée que le président du directoire de Radiall (composants électroniques) avait accepté volontiers de prendre son bâton de pèlerin pour mobiliser les entreprises françaises sur ce continent en croissance et appuyer Medef International, très présent en Afrique. Désormais, le Medef envisage de développer, sur le modèle de l’Afrique, des missions d’entreprises en Asie, voire en Amérique.

« Chasser en meute, y compris avec de grandes sociétés est peut-être la seule solution pour des petites entreprises qui manquent de moyens en France, dont les marges sont insuffisantes », justifiait ainsi Pierre Gattaz...