International / Présidentielle : les programmes des candidats passés au crible par les chercheurs de l’Ifri

Brexit, élection de Donald Trump, déclarations de Xi Jinping sur la « mondialisation économique »… Le rythme des grands évènements internationaux s’accélère et, pourtant, la politique étrangère est quasi absente des discours des candidats à la présidentielle française : un triste oubli que dénoncent une vingtaine d’experts dans la dernière des Etudes de l’Institut français des relations internationales (Ifri) d’avril 2017, intitulées « l’agenda diplomatique du nouveau président »*. Un travail intéressant d'analyse et de synthèse réalisé sous la direction de Thierry Gomart et Marc Hecker, respectivement directeur et directeur des Publications de l’Ifri, et qui a le mérite, pour chaque sujet, d'interpeller les principaux candidats en lice pour la présidence de la République, dont les propositions sont décryptées et synthétisées par les chercheurs. Voici, passés en revue par la Lettre confidentielle, les points essentiels à retenir dans un panorama.

Et pour commencer, un constat inquiétant des auteurs de l'Ifri : « l’absence de discussion sérieuse sur le cours à donner à la politique étrangère révèle la difficulté d’accepter et d’expliquer la reconfiguration actuelle de la mondialisation ». Deux raisons à cela : la nouvelle répartition des forces en présence et...