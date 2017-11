France / Industrie : les mots clés de la nouvelle politique industrielle

© Florian David / Matignon

Les industriels peuvent se réjouir : si le gouvernement n’a pas de ministre de l’Industrie identifié, il a des idées dans ce domaine, et il compte bien s’appuyer sur eux pour les mettre en œuvre. De fait, la nouvelle « ambition » pour l’industrie que vient de dévoiler le Premier ministre le 20 novembre, dans un discours prononcé lors d’une visite sur un site de l’équipementier automobile Valeo (notre photo), joue à la fois la continuité et la « rupture ». Posant l’Etat en « partenaire » et non pas en planificateur « colbertiste », Edouard Philippe leur a déroulé un discours axé sur la « reconquête », l’ouverture au monde et l’innovation, mais aussi sur l’action concrète.

Toute une série de nouvelles mesures ont ainsi été annoncées, de la réforme du Conseil national de l’industrie (CNI), aux nouvelles stratégies de filières, en passant par les aides à l’export et à l’innovation, l’Europe, les PME et même, dès mars 2018, l’organisation d’un grand salon international de l’industrie. Revue de détail des principaux « mots clés » de cette nouvelle donne...

