Export / Santé : 7 startups françaises s’immergent dans l’écosystème de l’innovation israélien

Du 20 au 25 mai, 7 startups spécialisées dans les dispositifs médicaux, les biotechs et la santé numérique, sélectionnées sur concours par un jury d’experts franco-israélien dans le domaine de la santé, participent à une semaine d’immersion à Tel-Aviv, organisée dans le cadre de la deuxième édition du French Tech Tour Healthcare Israël, une initiative de Business France, Bpifrance et du pôle Medicen Paris Region, pour accélérer le développement de ces startups en Israël, pays dans lequel la santé numérique a le vent en poupe.

Ce programme d’immersion sur-mesure vise à permettre aux startups françaises de la santé de valider leur potentiel et leurs objectifs de développement, de cibler des prospects, des partenaires ou investisseurs potentiels en vue de nouer des partenariats technologiques et d’arriver « plus aguerries » sur l’un des marchés les plus innovants au monde dans le domaine des sciences du vivant. En amont de leur visite, les 7 startups lauréates ont pu préparer un programme de rendez-vous B to B sur-mesure dans le but d’optimiser leur temps de présence sur place.

Un programme d’accompagnement de 3 mois avec 1 semaine d'immersion intense en Israël

Dans le cadre de cette « tournée » au sein du très dynamique écosystème israélien tech et santé, les jeunes pousses bénéficieront d'un accompagnement sur mesure de 3 mois, qu'elles ont entamé le 28 avril dernier, et qui comprend une semaine d’immersion intense à Tel-Aviv.

L'enjeu du "French Tech Tour Healthcare Israël" est d'offrir aux startups la possibilité de nouer des partenariats, initier des contrats et faire émerger des projets collaboratifs de R&D, couplés à d’ambitieuses perspectives commerciales. Le premier objectif notamment est de permettre aux 7 startups de maîtriser les pratiques d’affaires et la culture entrepreneuriale. Afin d’être opérationnels dès leur sélection, les lauréats ont participé à un bootcamp organisé par Bpifrance où ils ont notamment bénéficié d’une formation sur les pratiques et la culture des affaires en Israël.

L'autre objectif de ce programme d'accompagnement est d'accroître la notoriété des startups sur place. Pour cela, elles sont accompagnées par les équipes de Business France en Israël. Les lauréats seront présents sur le Pavillon France de la conférence BioMed Israël (23-25 mai 2017). En outre, ils auront un accès à un écosystème d’accélérateurs et d’incubateurs (Sanara Ventures et Trendlines Medical…) ou encore à des rencontres ciblées et individualisées avec des mentors, entrepreneurs et le géant Teva Pharmaceuticals. Les startups bénéficieront également d’un accès privilégié au réseau d’investisseurs israéliens tels qu’Orbimed, Accelmed, et Triventures, via des rencontres ciblées et des séquences de pitch.

À leur retour en France, les jeunes pousses continueront d’être suivies par Business France, Bpifrance et Medicen Paris Region dans le but de faire aboutir les contacts qu’elles auront noués sur place.

V. A.

