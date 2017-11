Export : 21 milliards d’euros de nouvelles opportunités à saisir en 2018

Le commerce extérieur reste le talon d’Achille de l’économie française mais il n’en reste pas moins qu’au niveau micro-économique, des opportunités seront à prendre en 2018 par les entreprises à l’exportation avec un montant de 37 milliards d’euros de demande supplémentaire de biens et services adressée à la France (après 39 Mds EUR en 2017), dont 21 milliards d’euros de biens (après 25 Mds en 2017), selon les dernières prévisions sur le commerce mondial d’Euler Hermes*. Ce chiffre est certes théorique mais, basé sur les anticipations de croissance économique et des importations des partenaires commerciaux de l’Hexagone, il correspond à un indicateur réel de la demande potentielle. Où et dans quels secteurs se manifestera ce regain d’appétit ? Revue de détail.

