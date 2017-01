Exclusif / Bpifrance assurance export : « ce qui va changer, c’est l’ancrage terrain » selon Nicolas Dufourcq

© DR

Année historique pour les exportateurs français : la nouvelle agence de crédit export française, Bpifrance assurance export, a commencé ses activités le 1er janvier 2017, proposant, au nom de l’Etat, toute la gamme des procédures de garantie publique à l’exportation jusqu’à présent gérées par Coface : assurance prospection, assurance-crédit, assurance change, etc.

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, a livré en avant-première à la Lettre confidentielle du Moci ses caractéristiques et orientations essentielles.

Le Moci : Concrètement, depuis le 1er janvier 2017, les exportateurs souscrivent donc des contrats d’assurance crédit ou de caution Bpifrance assurance export...

Nicolas Dufourcq : Oui. Il s’agit de la ligne de produit assurance export de Bpifrance, exercée au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat.

Le Moci : Un sacré changement après 70 ans de Coface. Comment s’est passé le transfert des 240 collaborateurs de l’ancienne Direction des garanties publiques (DGP) de Coface dans les nouveaux bureaux de Bpifrance Assurance Export rue Drouot à Paris ?

Nicolas Dufourcq : Cela s’est vraiment très bien passé. Je les ai accueillis mercredi dernier (4 janvier). Ils sont arrivés la veille à 9 H du matin, et ils avaient tous un PC opérationnel et des bureaux, ils sont très motivés et enthousiastes. Ca démarre chaud, ça démarre bien (...)

