Égypte / France : les accords signés pendant la visite du président Al-Sissi

À l’occasion de la visite officielle en France du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, Paris a signifié son intention d’intensifier encore les échanges économiques bilatéraux avec l’Égypte dans tous les secteurs où la France bénéficie d’une expertise reconnue comme le transport ferroviaire et les énergies renouvelables.

La visite de trois jours du président Al-Sissi, entamée le 24 octobre, s’est, de fait, soldée par la conclusion d’une série d’accords visant à soutenir l’ambitieux programme de réformes économiques et sociales mis en place par le gouvernement égyptien depuis plus de deux ans, et appuyé par le Fonds monétaire international (FMI).

Plus de 437 millions d'euros de financements du groupe AFD

À son arrivée, le président égyptien a été reçu à l’Élysée pour un déjeuner de travail avec le président de la République Emmanuel Macron, qu’il rencontrait pour la première fois depuis son élection le 14 mai dernier. Si la lutte contre le terrorisme et la situation sécuritaire en Égypte et dans la région ont été évoqués par les deux hommes, c’est bien du partenariat stratégique franco-égyptien, relancé en 2015 par l'achat de l'Égypte des premiers Rafales vendus à l'export, dont il était question pendant la visite du président Al-Sissi, venu accompagné de plusieurs de ses ministres dont ceux des Affaires étrangères, du Commerce et de l’industrie, des Finances, de la Planification et de la réforme administrative, et des Transports.

Abdel Fattah Al-Sissi a été reçu, en fin de journée, au Quai d’Orsay par Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères qu'il avait reçu au Caire en février 2015 lorsque ce dernier était ministre de la Défense pour signer le premier contrat à l’export de l’avion de combat de Dassault Aviation (...)

