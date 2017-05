Commerce extérieur / Gouvernement : spéculations autour des profils centristes

Les spéculations concernant le ou la futur(e) titulaire du portefeuille du Commerce extérieur au gouvernement, qui doit être pourvu après les législatives des 11 et 18 juin, vont bon train dans l'écosystème du Commerce extérieur. Concernant les profils politiques, une chose semble certaine : la cote du député européen centriste (UDI) Jean Arthuis, qui avait été présenté comme le sherpa du candidat d'En Marche ! à la présidentielle sur les questions de commerce extérieur et de soutien à l'internationalisation des entreprises lors d'une Matinale organisée par le Medef le 20 mars dernier*, semble au plus bas...

